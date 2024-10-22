Mourinho'dan sol beke flaş çözüm! Oynatacağı isimleri belirledi

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı planları bozdu. Teknik direktör Jose Mourinho, Hollandalı futbolcunun yerine oynatacağı isimleri belirledi.
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında dizinden sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre formasından uzak kalacak.
Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'nin yerine sol bekte görev alacak isim merak konusu.
Öte yandan teknik ekip sol bek kararını verdi. Kostic ve Levent Mercan'ı UEFA listesine almayan Fenerbahçe, Hürriyet'in haberine göre Kupa 2'de sol bekte Mert Müldür'e görev verecek.
Oosterwolde'nin yokluğunda Süper Lig maçlarında sol bekte görev alacak isim ise Filip Kostic olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de Manchester United'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında ise 27 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Bodrum FK'yı ağırlayacak.