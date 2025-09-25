Mourinho'nun başı dertte! Şikayet ettiler

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Portekiz ekibi Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, ikinci maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline şikayet edildi.
Benfica maçı sonrası Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho, Portekiz deviyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli teknik adam, yeni takımıyla çıktığı henüz ikinci maçında ortalığı karıştırdı.
Benfica ile çıktığı 2. maçta ligde Rio Ave'yi konuk eden Jose Mourinho'nun öğrencileri sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Portekizli teknik adam, VAR'dan dönen gol sonrası hakemler için çarpıcı sözler sarf etmişti.
Otamendi'nin rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle VAR'dan iptal edilen golle ilgili konuşan Mourinho, orta hakem için "Kişiliği olmayan" ifadelerini kullanmış ve şöyle konuşmuştu:
"Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, futbol şehrinde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum."
Öte yandan Jose Mourinho'nun bu sözleri başına dert açtı. NTV Spor'da yer alan habere göre Portekiz Profesyonel Hakemler Birliği (APAF), deneyimli teknik adamı Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na (FPF) şikayet etti.
Portekiz basınından saygın gazetelerinden A Bola, Jose Mourinho'yla ilgili bu iddiayı doğruladı. Deneyimli teknik adamın nasıl bir ceza alacağı merak konusu.