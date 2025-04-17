Mourinho'nun neden oynatmadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, bir süredir ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Jose Mourinho'nun, tecrübeli isme neden forma vermediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe, son olarak Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek moral buldu. Sarı-lacivertlilerde yüzleri güldüren bir diğer detay ise Anderson Talisca'nın formunun iyiden iyiye yükselmesi oldu.
Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun bu kritik döneminde oyun kalitesinden çok, sonuca odaklanan bir anlayış benimsedi. Brezilyalı yıldız Talisca'nın golcü kimliğiyle iki haftada alınan altı puanda başrol oynaması, takımın umutlarını taze tuttu.
Tecrübeli çalıştırıcı Mourinho, maç planlarını tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak şekillendiriyor. Bu doğrultuda Faslı golcü En-Nesyri'nin son haftalarda kulübede oturmasının ardındaki gerçek de netleşti.
Milliyet'te yer alan habere göre, hava toplarındaki üstünlüğüyle bilinen En-Nesyri, ihtiyaç duyulan anlarda oyuna dahil edilerek bu avantajını sahaya yansıtacak.
Ancak yerden oyunlarda beklenen katkıyı verememesi, Mourinho'nun ilk 11 tercihinde belirleyici oldu.
Bu taktiksel değişimle Dzeko forvette daha net bir 9 numara rolüne kayarken Talisca da daha serbest bir pozisyonda gol yollarında etkili olma şansı buldu.
Üst üste alınan galibiyetlerin ardından Mourinho, Kayserispor maçı için de mevcut sistem ve oyunculara sadık kalmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, kulübede bekleyen futbolcuları ise her an sahaya atılacak şekilde hazır tutarak hamle gücünü diri tutmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe'de artık her şey skor tabelasına yazılacak gollere odaklanmış durumda. Mourinho, kalan haftalarda hata payını sıfıra indirmek istiyor.