Mourinho’nun prensi geliyor: Fenerbahçe’ye 25 milyonluk sürpriz sağ bek!

Fenerbahçe, transfer sezonun kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. Sağ bek arayışları süren sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho’nun ısrarla istediği yıldıza teklif götürülecek. Fenerbahçe yönetimi takımından ayrılması beklenen yıldız futbolcunun transferini kısa zamanda bitirmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe bomba transferi açıklamak için geri sayıma geçti.
Kadrosunda Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Emre Mor gibi sağ kanat oyuncuları olmasına rağmen teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgede Tadic'i görevlendiriyor.
Portekizli teknik adam bu isimleri direkt 11 oyuncusu olarak görmüyor.
Bu kapsamda Mourinho bu bölgeye ciddi bir takviye talep etti.
Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o isim; Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony...
Antony'nin bu geceye kadar sonuçlandırılması bekleniyor.
Manchester United'da bu sezon sadece 1 dakika süre alabilen sambacı için kiralama görüşmeleri devam ediyor.
M. United, Antony'yi Ağustos 2022'de Ajax'tan 95 milyon euroya transfer etti.
Ancak Brezilyalı teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Hakim Ziyech transferi öncesinde Antony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak transfer gerçekleşmedi.
Fenerbahçe, Jose Mourinho faktörüyle işi bitirmek ve ezeli rakibinin alamadığı bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.
Ayrıca eski takım arkadaşı olan Tadic’de devreye girecek.
Brezilyalı oyuncu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 75 milyon Euro ile Eylül 2022 ayında ulaşmıştı.
Güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.