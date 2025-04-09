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Muslera mı Günay Güvenç mi? Okan Buruk Samsunspor maçı için tercihini yaptı

Muslera mı Günay Güvenç mi? Okan Buruk Samsunspor maçı için tercihini yaptı

10:459/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı bay geçen lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu büyük ölçüde şekillendirirken kaleci tercihini de yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ilk 11 netleşmeye başlıyor.

Okan Buruk'un bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi kupadan eledikleri maçın kurgusuyla sahada olması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray'ın orta sahası Lemina, Sara ve Torreira üçlüsünden oluşacak.

Morata ve Mertens'in ise Samsunspor maçına yedek kulübesinde başlayacağı ifade edildi.

Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün görev alacak. Okan Buruk, merak edilen kaleci kararını da verdi.

Deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe maçındaki iyi performansına rağmen Günay'ın yerine tecrübesi nedeniyle Muslera'ya eldivenleri vermesi bekleniyor.

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