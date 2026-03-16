Ne Osimhen ne Icardi ne de Torreira: Nihat Kahveci Galatasaray'ın en sevilen futbolcusunu açıkladı

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 yendiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, "Kimse bana Osimhen" demesin diyerek sarı-kırmızılı takımın en çok sevilen futbolcusunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek en yakın takipçileriyle puan farkını 7’ye çıkardı.
Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga da gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımındaki üçüncü maçında ikinci golünü attı.
Nhaga, Süper Lig’de ilk maçında 32 dakika süre alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor karşısında 90 dakika sahada kalmış ve ilk golünü kaydetmişti.
Başakşehir karşısında ise 82. dakikada oyuna giren genç oyuncu, iki dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.
YouTube kanalı Kontraspor'da maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray taraftarının genç futbolcuya gösterdiği ilgiyi anlattı.
Kahveci, "Kimse Galatasaray’ın en çok sevilen oyuncusu Victor Osimhen demesin. Bunu biraz ironili söylüyorum. Galatasaray’ın en çok sevilen futbolcusu Nhaga, bunu tekrar kanıtlandı" dedi.
Genç oyuncunun statta büyük bir coşkuyla karşılandığını vurgulayan Kahveci, “Nhaga ilk maçında topa dokunduğu an stat yıkılmıştı. Yine oyuna girdi, ilk topa dokundu ve stat yine yıkıldı. Golde de bir orta saha oyuncusunun oraya gitmesi çok önemliydi. Attığı golle ‘bu sevgiye karşılık veriyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.