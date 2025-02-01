Neymar’ın sözleri hayranlarını ağlattı: ‘Önümüzdeki birkaç yıl içinde…’

Dünyaca ünlü yıldız Neymar yuvaya geri döndü. Brezilya ekiplerinden Santos’a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu taraftara seslendi. Yıldız futbolcunun sözleri hayranlarını duygulandırdı. İşte detaylar.
32 yaşındaki oyuncunun Al-Hilal'deki sözleşmesi, Orta Doğu'da sakatlıklarla geçen felaket bir 18 ayın ardından bu hafta feshedildi.
Brezilyalı oyuncu Barcelona'ya katılmadan önce 2003-2013 yılları arasında oynadığı Santos'a gideceğini doğruladı.
NEYMAR NE SÖYLEDİ?
Neymar, bir videoda şöyle dedi: "Hey, çocuklar. Zamanda geriye gidiyormuşum gibi hissediyorum.
Burada arkadaşlarım ve ailemle birlikteyim ve birkaç şey yazmama yardımcı oldular.
Yarına (Cuma) kadar içimde tutamıyorum. Ailem ve arkadaşlarım kararımı zaten biliyor.
Santos ile sözleşme imzalayacağım. Uzun zamandır bu anın gerçekleşmesini bekleyen dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum.
Dünyanın en ünlü kulübüne gittiğimden bu yana neredeyse 12 yıl geçti ve sanki dün gibi. Kulübe ve taraftarlara karşı hislerim hiç değişmedi.”
Brezilyalı ardından şunları ekledi: "Şimdi yeniden oynamaya ihtiyacım var. Ve sadece Santos gibi bir kulüp önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılaşacağım zorluklara hazırlanmak için ihtiyacım olan sevgiyi sağlayabilir.
Kulübünüz ne olursa olsun hepiniz ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Umarım hepiniz hayatımın bu sonraki adımında benimle olursunuz."
Neymar, 2023'te Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e 90 milyon euroluk (77 milyon sterlin/98 milyon dolar) felaket transferinin ardından yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor.
Forvet oyuncusu kariyerini yeniden canlandırabilir ve bunu yapmak için eski takımı Santos'tan daha iyi bir yer olabilir mi?
Neymar, Brezilyalı devlerin 2024'ün sonlarında en üst lige yükselmesinin ardından gelecek sezon Serie A'da Santos için oynayacak gibi görünüyor.