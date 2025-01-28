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Neymar'ın yeni takımı belli oldu

Neymar'ın yeni takımı belli oldu

10:1428/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Brezilyalı futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrıldı. 32 yaşındaki yıldızın yeni takımı da netleşti.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın Suudi Arabistan macerası sona erdi.

Al Hilal Kulübü, Neymar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Neymar, 15 Ağustos 2023'te 90 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle PSG'den Al Hilal'e transfer olmuştu.

Sakatlıklar nedeniyle Al Hilal kariyeri iyi gitmeyen 32 yaşındaki yıldız, sadece 7 maça çıktı ve 1 gol atıp 3 asist üretti.

Suudi Arabistan'dan ayrılan Neymar, 12 yıl sonra Brezilya ekibi Santos'a geri dönecek.

Futbola Santos'ta başlayan Neymar, buradaki performansıyla Barcelona'ya transfer olmuştu.

#Suudi Arabistan
#Neymar
#Santos

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