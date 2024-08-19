Nihat Kahveci Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Kötü niyetliydin"

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinin ardından kazandığı moralin devam ettiğini belirten Nihat Kahveci, "Geçen seneki puan farkının olma ihtimali yok. Çünkü Beşiktaş öyle bir şeye izin vermeyeceğiz diyor. Galatasaray galibiyetinin moraliyle de çok iyi devam ediyor. Takımın iyi olunca Beşiktaş taraftarı da bambaşka bir atmosfer yarattı" dedi.



















