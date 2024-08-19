Nihat Kahveci Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü! "Kötü niyetliydin"

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 yendi. Mücadeleyi yorumlayan siyah-beyazlıların eski yıldızı Nihat Kahveci, o isme ateş püskürdü. İşte detaylar...
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahadan 4-2 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın galibiyetini eski yıldızı Nihat Kahveci Kontraspor'da değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinin ardından kazandığı moralin devam ettiğini belirten Nihat Kahveci, "Geçen seneki puan farkının olma ihtimali yok. Çünkü Beşiktaş öyle bir şeye izin vermeyeceğiz diyor. Galatasaray galibiyetinin moraliyle de çok iyi devam ediyor. Takımın iyi olunca Beşiktaş taraftarı da bambaşka bir atmosfer yarattı" dedi.
Rafa Silva'nın performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Günümüzde on numara profilinde oyuncu yok gibi. Rafa Silva'ya sahip olmak büyük lüks. Rakip takım taraftarlarının kıskanabileceği bir oyuncu" diye konuştu.
Rafa Silva'nın bu performansı göstermesini beklemediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Mesela Galatasaray. Mertens görevini çok iyi yapıyor ama keşke bizde olsaydı der. Szymanski'nin yerine olsa demezler mi? Bu kadar iyi performans göstereceğini beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Güray Vural'a parantez açan Nihat Kahveci, "Bu arada Rafa Silva'nın ayağı kırılıyordu. Güray Vural, iyi futbolcusun ama kayarken yüz halin, sinirin Rafa'yı sakatlayabilirdin. Bu durum senin de başına gelebilir. Kötü niyetliydin" dedi.
Nihat Kahveci son olarak şu sözleri dile getirdi:
"Bu kırmızı kartı bile VAR'da izleyip vermenizi anlamıyorum. Doğrudan çıkarın şu kartı. Güray bir de itiraz ediyor."