Nihat Kahveci: ‘Bu performansı ağır ödetirler’

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Nihat Kahveci Galatasaray’ın yıldız futbolcusu hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi.
Kahveci, Galatasaray’ın yeni transferi Uğurcan Çakır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Uğurcan'ın performansını beğenmedim.
Uğurcan'a hep Buffon demişimdir ama ona Buffon bonservisi verileceğini de düşünmemiştim.
Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallai, sağ bek oynamaya alıştı onu da beğendim."