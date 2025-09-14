Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci: ‘Bu performansı ağır ödetirler’

Nihat Kahveci: ‘Bu performansı ağır ödetirler’

08:4914/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Nihat Kahveci Galatasaray’ın yıldız futbolcusu hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi.


Kahveci, Galatasaray’ın yeni transferi Uğurcan Çakır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


"Uğurcan'ın performansını beğenmedim.

Uğurcan'a hep Buffon demişimdir ama ona Buffon bonservisi verileceğini de düşünmemiştim.



Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallai, sağ bek oynamaya alıştı onu da beğendim."


#Nihat Kahveci
#Uğurcan Çakır
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?