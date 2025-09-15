Nihat Kahveci: ‘Gol olsa Tedesco da yanardı’

"Fenerbahçe taraftarı; şuna üzülmüştür, '75 dakika uzatmalarla beraber rakip 10 kişi ve sadece bir gol attık.' O da Mustafa'nın kaptırdığı topu Szymanski aldı, sonrasında bir Fred'in şutu ki; Onana çok iyi çıkardı direk dibinde. Szymanski takip etti, kesti, En-Nesyri de boş kaleye attı."



