Nihat Kahveci: ‘Gol olsa Tedesco da yanardı’

08:0015/09/2025, Pazartesi
Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Kahveci maç pozisyonları hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.


Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi.


"Fenerbahçe taraftarı; şuna üzülmüştür, '75 dakika uzatmalarla beraber rakip 10 kişi ve sadece bir gol attık.' O da Mustafa'nın kaptırdığı topu Szymanski aldı, sonrasında bir Fred'in şutu ki; Onana çok iyi çıkardı direk dibinde. Szymanski takip etti, kesti, En-Nesyri de boş kaleye attı."



"VISCA SON DAKİKADA GOLÜ ATSA FENERBAHÇE LİGE HAVLU ATMIŞ DURUMA GELİRDİ"

"Fenerbahçe'nin bugün mücadelesine, temposuna, hırsına, fizik olarak sahada diri olmasına hiçbir şey demem ama 70 dakika Trabzonspor 10 kişi kalmış, neredeyse Ederson'u son dakikalar hariç görmediğimiz bir maçta daha fazla net pozisyon üretip, ikiyi bulup taraftarına maçı daha rahat izletmeliydi.




Bartuğ ve En-Nesyri bir ara yana oynadığında hafif ıslıklar vardı çünkü taraftar, berabere biterse lig biter stresiyle son dakikaları izledi. 

Visca'nın son dakikadaki pozisyonu gol olsa Tedesco da yanar, Fenerbahçe de belki bugün de iki puan bıraksa lige havlu atmış durumu gelir çünkü Galatasaray yine seriye bağladı gidiyor."

