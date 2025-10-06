Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza çok sert sözler: 'Dokunulmaz fenomen'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında eski milli oyuncu Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza çok sert sözler geldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynan maç 0-0'lık skorla sona erdi.
Karşılaşma sonrasında Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçı değerlendirdi. Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Maç, 0-0'lık bir maç değildi. Samsunspor kazanabilirdi. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Bu kadar kötü Fenerbahçe olur mu ya? Sahada sadece iki tane oyuncu var: Tarık ve Skriniar. Diğerlerini yolla, hiçbir taraftar üzülmez."
"Fenerbahçe'de çok büyük bir futbolcu var, dokunulmaz! Fenomen En-Nesyri! Herkes çıkar o çıkmaz. Çünkü topu tutuyor, veriyor, karşı karşıya çatala bırakıyor, karşı karşıya pası veriyor Asensio'ya. Ne demek istediğimi anlıyorlardır umarım."
"Hoca orta sahada topa sahip olmak istiyor, güzel ama bir şey üretmiyorsun. Bu Szymanski, gelen hocalara çikolata alıyor, bayram şekeri alıyor. Artık otursun."