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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: 25 milyon Euro'lardan bahsediliyor

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: 25 milyon Euro'lardan bahsediliyor

11:1029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın yıldız ismine ayrı bir parantez açtı.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin 4-2 galip geldiği Bodrum FK maçını Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'e övgüler yağdıran Nihat Kahveci, milli futbolcuyla ilgili çıkan transfer haberlerine değindi.

Kahveci, "Yusuf Akçiçek'i şu anda dünya devleri istiyor diyorlar. Bayern Münih falan takip ediyor diyorlar. İşin içine Monaco girdi diyenler var" dedi.

Yusuf Akçiçek için konuşulan bonservise de değinen Nihat Kahveci, "20-25 milyon Euro bonservislerden bahsediliyor. Fenerbahçe'nin transfer stratejisinde bu da var. Almak, parlatmak, satmak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarını öven Kahveci, "Oosterwolde'yi bile sakatken PSV izliyor. Mourinho da bu işe Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek ile bir katkı sağladı" sözlerini sarf etti.

#Nihat Kahveci
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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