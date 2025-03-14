Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Real Madrid ve Barcelona alır

"Gerçekten hakem katliamı vardı. Rıdvan'ın eli kapalı tamam ona bir şey demem. Mert Hakan'da temas var. Çağırın ya, çağırın da izlettirin ya! Ben görüyorum teması. Talisca'ya verdiği sarı kart ne? Bu hakem Norveçli değil mi? Bu hakem gitsin somon yesin ailesiyle. Tek kelimeyle skandal."