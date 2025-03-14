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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Real Madrid ve Barcelona alır

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Real Madrid ve Barcelona alır

10:2014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'la karşılaştı. Rakibini 2-0 yenerek maçı uzatmalara götüren sarı-lacivertliler, seri penaltılarda turnuvaya veda etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de o isme övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oldu. 120 dakikası 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda 3-2 üstünlük kuran Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Nihat Kahveci yorumlarda bulundu. İşte Kahveci'nin o sözleri:

"Öyle baba oyuncular vardı ki bugün sahada. Hepsine mücadeleleri için teşekkürler. İrfan Can Eğribayat her şeyi kurtardı neredeyse. Skriniar inanılmazdı. Fred 37 ciğerle oynadı. Kostic'i Real Madrid, Barcelona izlesin 3'lü formasyona dönsün onu alırlar. Szymanski 2 gol attı."

"Gerçekten hakem katliamı vardı. Rıdvan'ın eli kapalı tamam ona bir şey demem. Mert Hakan'da temas var. Çağırın ya, çağırın da izlettirin ya! Ben görüyorum teması. Talisca'ya verdiği sarı kart ne? Bu hakem Norveçli değil mi? Bu hakem gitsin somon yesin ailesiyle. Tek kelimeyle skandal."

"Tur ilk maçta bitti. Mourinho bir oraya dönersin bence. Gerekli miydi o kadar. Fenerbahçe turu ilk maçın ikinci yarısında kendi seyircisi önünde verdi. 5 penaltının 3'ünü kaçırıyorsun. 120 dakika koşuyorsun. Bir anda demorelizesin. Yarın sabah Fenerbahçe yönetimi Pazar günkü maçı 1 gün erteleyin deseler haklılar."

"Penaltılar çok kötü atıldı. Mert Hakan zaten dışarıya vurdu. Fred nereye vuracağını çok gösterdi. Kaleyi tutturun. O zaman benim için çok kötü penaltı."


#Fenerbahçe
#Rangers
#Nihat Kahveci

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