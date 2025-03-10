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Oğuz Aydın için konuşulan rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye 2.5 katı kar

Oğuz Aydın için konuşulan rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye 2.5 katı kar

11:5910/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın için konuşulan rakam ortaya çıktı. Avrupa'dan birçok önemli kulübü peşine takan yıldız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe 2.5 katı kar kazandırabilir. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı. Jose Mourinho ile başarı basamaklarını tırmanmayı sürdüren Oğuz Aydın şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre birçok Avrupa temsilcisi, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi. Haberde Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oğuz Aydın'ın piyasa değerinin 15 milyon Euro seviyelerine geldiği vurgulandı.

Ajax başta olmak üzere Marsilya ve Roma'nın 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiğinin altı çizildi. Bu sezon 18 maça çıkıp bin 121 dakika süre alan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Oğuz Aydın
#Transfer

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