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Spor

Okan Buruk biletini kesti: Kiralık gönderilecek

14:11 - 29/07/2024 Monday
Güncelleme: 14:44 - 29/07/2024 Monday
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen o isimle vedalaşılacak.

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Galatasaray'da, Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala sezon öncesi çalışmaları devam ediyor.




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Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda transferde de hareketli saatler yaşanıyor.






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Fotomaç'ta yer alan habere göre hazırlık kampındaki performansıyla sınıfta kalan Leo Dubois'ya yol gözüktü.


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Hem sağ hem sol beki yedekleyeceği düşünülen Fransız oyuncuya kulüp aranıyor.

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Geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki sağ bekin, bu yıl da kiralanması bekleniyor.

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Dubois'in Galatasaray'da 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Leo Dubois
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