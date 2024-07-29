Okan Buruk biletini kesti: Kiralık gönderilecek

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen o isimle vedalaşılacak.
Galatasaray'da, Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala sezon öncesi çalışmaları devam ediyor.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre hazırlık kampındaki performansıyla sınıfta kalan Leo Dubois'ya yol gözüktü.
Hem sağ hem sol beki yedekleyeceği düşünülen Fransız oyuncuya kulüp aranıyor.
Geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki sağ bekin, bu yıl da kiralanması bekleniyor.
Dubois'in Galatasaray'da 2025'e kadar kontratı bulunuyor.