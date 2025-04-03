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Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya söylediği cümle ortaya çıktı

Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya söylediği cümle ortaya çıktı

Haber Merkezi
14:133/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması sonrasında yaşananlar dünya basınına damga vurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu hareket öncesinde Okan Buruk'un, Jose Mourinho'ya söylediği cümleler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın son dakikalarında yaşananlar, maçın da önüne geçti.

Gerilimin yükseldiği maçın sonunda da Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında bir gerginlik yaşandı.

Okan Buruk'un hakemlerin yanına gittikten sonra yanından geçen Jose Mourinho'ya bir şeyler dediği görüldü.

Daha sonra da Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı.


Buruk, bu müdahale ile yere düştü.

Okan Buruk'u yerden İrfan Can Kahveci kaldırmaya çalıştı.

Bu yaşananların öncesinde, Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya söylediği sözler de ortaya çıktı.

Galatasaraylı yorumcu Ali Naci Küçük, SKY Spor TR Youtube kanalında Okan Buruk'un Mourinho'ya söylediği cümleleri açıkladı.

Ali Naci Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Okan Hoca, Mourinho'ya İngilizce 'weak' demiş."

"Zayıfsın, cılızsın, güçsüzsün anlamına gelen bir kelime kullanmış."


"Mourinho, Fenerbahçe Yönetimi'nin kenarda vücut bulmuş hali. Sorumluluk almıyor, hep başkasını suçluyor."

"Kaybedince de basın toplantısına çıkamıyor. Yine 3-1'lik maçtaki gibi kaçtı."

"Mourinho'nun yaptığı, Fenerbahçe kulübüne saygısızlık."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Okan Buruk

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