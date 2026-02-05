Okan Buruk’tan ezeli rakibe flaş gönderme: ‘Çok ceza alan oldu!’

Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transfer gündemini sarsan ifadeler kullandı. Osimhen'in maliyetine dikkat çeken ve kadro mühendisliğinden bahseden Buruk, rakiplerin transfer bütçelerini hedef aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u yenen Galatasaray grupta 3'te 3 yaptı. Teknik direktör Okan Buruk galibiyeti A Spor'da değerlendirdi.
Galibiyeti değerlendiren Okan Buruk, "Yaser 90 dakika sahada kaldı. Tek üzüldüğümüz kaleci İsa ve Ahmet'in çarpışmasıydı onun dışında maç temiz geçti. İkinci yarı top bizde kaldı ama daha az ürettik. Kazanmak istiyorduk. 9 puan. Grupta lideriz." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, “Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Bugün 1 oyuncu getirdik, daha önce de 2 oyuncu getirmiştik. Şu andaki durumumuz böyle. Eksik olan mevkilerimizi tamamlamak istiyorduk, bir ölçüde tamamladık.
Hep transfer konuşmayalım, başarılı bir kadromuz var. Galatasaray'ın harcadığı bonservis ve maaşları üst üste koyduğunuzda; Osimhen'i tek başına aldığınızda belki de bir takım kurma şansınız var. Bunları göz ardı etmemek lazım.
Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu!” ifadelerini kullandı.