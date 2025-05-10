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Okan Buruk’tan futbolculara Trabzon’da galibiyet uyarısı

Okan Buruk’tan futbolculara Trabzon’da galibiyet uyarısı

15:4510/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 35. haftada Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’tan oyunculara galibiyet uyarısı geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacakları maç öncesinde öğrencilerini uyardı.


Buruk, sezonun kritik dönemine girilirken futbolcularını hem motive etti hem de uyardı. Tecrübeli teknik adam, alınacak sonuç ne olursa olsun futbolcularından rehavete kapılmamalarını istedi.

"KAZANIRSAK ABARTMAYIN"


Sarı-kırmızılı takımın hocası, Trabzonspor ile art arda oynayacakları iki maçın önemine vurgu yaparken, "Ligde artık son virajdayız. Kazanmak elbette önemli ama bu başarıyı abartmadan karşılamanızı istiyorum. Hemen ardından Türkiye Kupası finali var. Sezonu çifte kupayla kapatmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.


Kemerburgaz'da konsantrasyon teması üzerinde durulurken, çalışmaların hafta boyunca keyifli aynı zamanda ciddiyet içinde gerçekleştirildiği öğrenildi.


Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü idmanı sonrasında takım Trabzon'a gitti. Sarı-kırmızılı kafilede Elias Jelert yer almadı.


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