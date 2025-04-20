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Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kulübe yolu göründü

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kulübe yolu göründü

16:4720/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda performansı beğenilmeyen yıldız ismin, teknik direktör Okan Buruk tarafından kulübeye çekileceği ifade edildi.

Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı da yenerek şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken bir karar çıktı.


Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Frankowski, yine beklentilerin altında kaldı.

Sağ bekteki performansıyla geçer not alamayan Frankowski, Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'tan kesik yiyecek.

Eyüpspor maçında kulübeye çekilecek olan Frankowski'nin yerine Eyüpspor maçında sağ bekte Kaan Ayhan görev alacak.

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