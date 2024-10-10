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Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına paylaşımlı yanıt

Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına paylaşımlı yanıt

10:0210/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel'in hakkında çeşitli transfer iddiaları ortaya atılıyor.









Nijeryalı futbolcu için son olarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olabileceği yönünde bir haber ortaya çıkmıştı.








26 yaşındaki sağ bekten, iddialar üzerine dikkat çeken bir paylaşım geldi.







Sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan Osayi-Samuel, sarı ve lacivert kalp emojisi ile sus işareti yapan bir emoji kullandı.



Bright Osayi-Samuel kimdir?


31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine İngiliz ekibi Blackpool altyapısında başladı.






2021 yılında QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar çıktığı 145 maçta 7 gol atarken 14 de asist yaptı.


Defans hattında sağ bek olarak görev yapan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



#Bright Osayi-Samuel
#Fenerbahçe
#Transfer

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