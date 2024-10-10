Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına paylaşımlı yanıt

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel'in hakkında çeşitli transfer iddiaları ortaya atılıyor.
Nijeryalı futbolcu için son olarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olabileceği yönünde bir haber ortaya çıkmıştı.
26 yaşındaki sağ bekten, iddialar üzerine dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan Osayi-Samuel, sarı ve lacivert kalp emojisi ile sus işareti yapan bir emoji kullandı.
Bright Osayi-Samuel kimdir?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine İngiliz ekibi Blackpool altyapısında başladı.
2021 yılında QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar çıktığı 145 maçta 7 gol atarken 14 de asist yaptı.
Defans hattında sağ bek olarak görev yapan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.