Galatasaray’da bu sezona attığı gollerle ve gösterdiği performans ile damga vuran Victor Osimhen, Süper Lig’deki geleceği hakkında kararını verdi. Nijeryalı golcüye devre arasında birçok dev kulüp talip olmuştu. Peki, Osimhen devre arası Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Kısa sürede sarı-kırmızılı takıma uyum sağlayan yıldız futbolcu, devre arasında kendisini isteyen takımlara karşı kararını net bir şekilde belirtti.
Daily Sports'ta yer alan habere göre; özellikle Manchester United'ın ilgi gösterdiği Victor Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını İngiliz devine bildirdi.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından takımın merkezinde rol almış olmaktan dolayı memnun olduğunu ve kupalar kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Osimhen, sezonu Türkiye'de tamamlayacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta mücadele eden yıldız oyuncu, 12 gol ve 5 asistle oynuyor.
Victor Osimhen, geçtiğimiz gün kulüp tesislerinde yapılan doğum günü kutlamasında da "Burada kazanacak çok kupa var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.