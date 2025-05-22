Osimhen'den müjde geldi: Galatasaray'ı sevince boğan haber

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor. Sadece Galatasaray değil, Avrupa'nın devleri de Osimhen'in peşinde. Fakat Galatasaray'a, Victor Osimhen'den müjdeli bir haber geldi.
Galatasaray'ın kiralık aşkı Victor Osimhen, transferinde önemli bir karar aldı.
Osimhen, Galatasaray'da kalmaya bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray'da sezonun sonuna doğru yaklaşırken geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Napoli merkezli Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine, "Hayır." dedi.
Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi.
Spor Arena'nın İtalyan basınından derlediği habere göre; Osimhen ile Suudi Arabistan ekipleri ile birlikte Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği yazıldı.