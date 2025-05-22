Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'den müjde geldi: Galatasaray'ı sevince boğan haber

Osimhen'den müjde geldi: Galatasaray'ı sevince boğan haber

Haber Merkezi
11:0122/05/2025, جمعرات
G: 22/05/2025, جمعرات
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor. Sadece Galatasaray değil, Avrupa'nın devleri de Osimhen'in peşinde. Fakat Galatasaray'a, Victor Osimhen'den müjdeli bir haber geldi.

Galatasaray'ın kiralık aşkı Victor Osimhen, transferinde önemli bir karar aldı.

Osimhen, Galatasaray'da kalmaya bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'da sezonun sonuna doğru yaklaşırken geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Napoli merkezli Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine, "Hayır." dedi.

Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtildi.

Spor Arena'nın İtalyan basınından derlediği habere göre; Osimhen ile Suudi Arabistan ekipleri ile birlikte Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği yazıldı.

#Galatasaray
#Osimhen
#Süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?