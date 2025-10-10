'Osimhen'le oynamak isterim' demişti! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

"Osimhen'le oynamak isterim"





Kozlowski geçen sezon verdiği bir röportajda Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu belirten Polonyalı yıldız, "Victor Osimhen harika bir oyuncu. Üst düzey bir bitirici. İlerde bir gün Osimhen'le beraber oynamak ve çok iyi şeyler yapmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.