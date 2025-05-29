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Piatek için flaş transfer açıklaması

Piatek için flaş transfer açıklaması

14:4429/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Başakşehir formasıyla attığı gollerle sezona damga vuran Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanırken, Piatek için flaş bir transfer açıklamasında bulundu.


Çağdaş Atan, basın toplantısında takımın golcü futbolcusu Krzysztof Piatek için, "Piatek önemli bir rakama başka bir takıma transfer olabilir." dedi.



Çağdaş Atan'ın bu sözlerinin ardından açıklama yapan Başakşehir Başkanı, "Piatek ile ilgili Al Duhail ile görüşmelerimiz devam ediyor. İki ülke vardı biri Dubai, biri Katar.


Al Duhail ile şu anda prensipte ilerlemekte, bitime doğru gidiyor. Zannediyorum pazartesiye kadar transferi bitirebiliriz." diye konuştu.

Başakşehir'de bu sezon 48 maçta süre bulan Polonyalı golcü, 31 gol attı ve 5 asist yaptı.


#Başakşehir
#Çağdaş Atan
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