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Portekiz’deki anlamı soruldu: Mourinho neden burun sıktı?

Portekiz’deki anlamı soruldu: Mourinho neden burun sıktı?

09:504/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde maçın ardından Jose Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkması birçok tartışmaya yol açmıştı. Portekizli ünlü gazeteciye bu hareketin bir anlamı olup olmadığı soruldu. Peki, Mourinho neden burun sıktı? İşte detaylar.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçın ardından Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar dünya çapında gündem oldu.


Sarı lacivertli takımın hocası Mourinho, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarken, Portekizlinin bu hareketi akıllara ilginç bir soruyu da getirdi:


"Jose Mourinho neden itip üzerine yürümek gibi bir hareket yerine, Okan Buruk'un burnunu sıkmayı tercih etti? Bu hareket Portekiz kültüründe bir şey mi ifade ediyor?"


Hürriyet Gazetesi'nin bu sorusuna, Portekiz'in A Bola Gazetesi'nden Luis Mateus şöyle yanıt verdi:


"Hiçbir anlamı yok. Bu saldırganlıktan başka bir şey değil. Zaten parmağını Tito Vilanova'nın gözüne de sokmuştu"


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Mourinho
#Okan Buruk

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