Premier Lig’de sezonun golü seçildi: Omar Marmoush’dan nefis füze! (VİDEO)

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ve Bournemouth karşı karşıya geldi. Maç City’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Omar Marmoush’un 14. dakikasında jenerikli bir gole imza attı. Bu gol aynı zamanda Premier Lig’de 2024-2025 sezonunun en iyi golü seçildi. Omar Marmoush’un golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /4 Premier Lig'de 2024-2025 sezonunun golü ödülü Omar Marmoush'un oldu.



2 /4 Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'un, Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth karşısında bulduğu skorun, sezonun golü seçildiği duyuruldu.



3 /4 Premier Lig'i 71 puanla 3. sırada tamamlayan Manchest City'de Omar Marmoush, bu sezon çıktığı 22 mücadelede 8 gol, 1 asist kaydetti.

