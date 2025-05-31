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Premier Lig’de sezonun golü seçildi: Omar Marmoush’dan nefis füze! (VİDEO)

Premier Lig’de sezonun golü seçildi: Omar Marmoush’dan nefis füze! (VİDEO)

15:5131/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ve Bournemouth karşı karşıya geldi. Maç City’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Omar Marmoush’un 14. dakikasında jenerikli bir gole imza attı. Bu gol aynı zamanda Premier Lig’de 2024-2025 sezonunun en iyi golü seçildi. Omar Marmoush’un golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Premier Lig'de 2024-2025 sezonunun golü ödülü Omar Marmoush'un oldu.


Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'un, Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth karşısında bulduğu skorun, sezonun golü seçildiği duyuruldu.


Premier Lig'i 71 puanla 3. sırada tamamlayan Manchest City'de Omar Marmoush, bu sezon çıktığı 22 mücadelede 8 gol, 1 asist kaydetti.


OMAR MARMOUSH GOL İZLE


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