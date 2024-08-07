Premier Lig'in genç yeteneği radarda! Galatasaray’dan sürpriz sol bek hamlesi

Galatasaray’da sağ bek sorununun çözülmesinin ardından sıra sol beke döndü. Bu bölgeye Derrick Köhn’ü transfer eden sarı-kırmızılılar oyuncudan istediği verimi elde edemedi. Teknik direktör Okan Buruk bu bölgeye acil takviye istedi. Hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma hedefi olan Galatasaray rotayı İngiltere Premier Lig’de forma giyen yıldıza çevirdi. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Beşiktaş derbisinde aksayan ve teknik direktör Okan Buruk'un taleplerini karşılayamayan Derrick Köhn'ün biletini kesen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.



2 / 10 Gündeme gelen isimler Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile Malmö forması giyen Mathias Lövik'ti...



3 / 10 Ancak listeye yeni bir isim daha eklendi.

4 / 10 Galatasaray, Ipswich Town'da forma giyen İngiliz oyuncu Leif Davis’i radarına aldı.



5 / 10 Dün oyuncu ile ilk temas kuruldu ve 24 yaşındaki sol bekin durumu soruldu.



6 / 10 Fotomaç'ın haberine göre; Temmuz 2022'de Leeds United'dan Ipswich Town'a 1.2 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, takımının League One'dan Championship'e, Championship'ten de Premier Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağladı.



7 / 10 İki sezonda 86 lig maçında forma giyen Davis, 5 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.



8 / 10 Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Davis için Galatasaray'ın 5 milyon euroluk bir teklifle Ipswich'in kapısını çalacağı öğrenildi.

9 / 10 Kulübüyle olan sözleşmesi haziran 2025'e kadar olan Leif Davis, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

