Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza: Süper Lig ekibiyle anlaştı

Transferin kapasına sayılı saatler kala Süper Lig ekibi, serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı. Cezayirli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için harekete geçti. İşte transferin detayları...
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oldu.
Cezayirli futbolcu, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlamak üzere.
Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile prensipte anlaşma sağladı.
32 yaşındaki futbolcuya Sivasspor ile Hatayspor'da teklif yapmıştı.
Ghezzal, geride bıraktığımız sezon toplamda 34 maça çıkarken 2 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.