|
Spor

Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza: Süper Lig ekibiyle anlaştı

21:37 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:04 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transferin kapasına sayılı saatler kala Süper Lig ekibi, serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı. Cezayirli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için harekete geçti. İşte transferin detayları...

1/ 5

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oldu.

2/ 5

Cezayirli futbolcu, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlamak üzere.

3/ 5

Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile prensipte anlaşma sağladı.


4/ 5

32 yaşındaki futbolcuya Sivasspor ile Hatayspor'da teklif yapmıştı.

5/ 5

Ghezzal, geride bıraktığımız sezon toplamda 34 maça çıkarken 2 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

#Çaykur Rizespor
#Rachid Ghezzal
#Transfer
44 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Malatya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi