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Spor

Rafa Silva telefonda kiminle konuştu?

11:13 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:33 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Portekizli yıldızın transfer videosunda telefonda konuştuğu kişi büyük merak konusu oldu.

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Beşiktaş, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı renklerine bağladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşmeye imzalandığı belirtildi.

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Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro ücret alacağı açıklandı.

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Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da Rafa Silva paylaşımında bulundu. "Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi.

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Rafa Silva'nın transfer videosunda telefonla biriyle konuştuğu ve "En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Sıkı dur! Benim de sana bir sürprizim var. Ben de oraya geliyorum. dediği görüldü.

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Portekizli futbolcunun telefonda kiminle konuştuğu merak konusu olurken, sosyal medyada karşıdaki kişinin Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

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Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun bir süredir Di Maria'nın transferini bitirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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İşte Beşiktaş'ın Rafa Silva paylaşımı

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Mats Hummels
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