Rafa Silva telefonda kiminle konuştu?

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Portekizli yıldızın transfer videosunda telefonda konuştuğu kişi büyük merak konusu oldu.
Beşiktaş, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşmeye imzalandığı belirtildi.
Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro ücret alacağı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da Rafa Silva paylaşımında bulundu. "Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi.
Rafa Silva'nın transfer videosunda telefonla biriyle konuştuğu ve "En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Sıkı dur! Benim de sana bir sürprizim var. Ben de oraya geliyorum. dediği görüldü.
Portekizli futbolcunun telefonda kiminle konuştuğu merak konusu olurken, sosyal medyada karşıdaki kişinin Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.
Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun bir süredir Di Maria'nın transferini bitirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
İşte Beşiktaş'ın Rafa Silva paylaşımı