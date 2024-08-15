Rapid Wien - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer bu maçtan iki farklı skorla galip ayrılmaya çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk maçta da olduğu gibi yeni transferleri ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. İşte Rapid Wien - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…
UEFA Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ temsi̇lci̇leri̇mi̇zden Trabzonspor, 3. Eleme turu rövanş karşılaşmasında Rapid Wien'i̇n konuğu oluyor.
Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n, i̇ki̇ farklı skor gereki̇yor.
Trabzonspor'un Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde karşılaşmada uzatma bölümüne geçi̇lecek.
15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek.
Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve alacağı galibiyet yetecek.
Kadrosuna birçok takvi̇ye yapan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan yeni transfer Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.
Karadağlı stoper gi̇bi̇ takıma yeni̇ katılan i̇si̇mlerden; Arseniy Batagov, Pedro Malheiro, Borna Barisic, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Ci̇han Çanak, Anthony Nwakaeme ve Denis Dragus kafileye dahi̇l edi̇ldi̇.
Bordo-mavili̇ler, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ halinde UEFA Konferans Li̇gi̇'ne dahil olacak.
Bu senaryonun gerçekleşmesi hali̇nde Trabzonspor, St. Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.
Allianz Stadı'nda saat 19'da başlayacak Rapid Wien - Trabzonspor karşılaşmasını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
RAPİD WİEN - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Yao, Auer, Sangare, Grgic, Burgstaller, Seidl, Jansson, Beljo.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Dragus