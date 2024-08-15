Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer bu maçtan iki farklı skorla galip ayrılmaya çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk maçta da olduğu gibi yeni transferleri ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. İşte Rapid Wien - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 12 UEFA Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ temsi̇lci̇leri̇mi̇zden Trabzonspor, 3. Eleme turu rövanş karşılaşmasında Rapid Wien'i̇n konuğu oluyor.



2 / 12 Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n, i̇ki̇ farklı skor gereki̇yor.

3 / 12 Trabzonspor'un Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde karşılaşmada uzatma bölümüne geçi̇lecek.

4 / 12 15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek.

5 / 12 Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve alacağı galibiyet yetecek.



6 / 12 Kadrosuna birçok takvi̇ye yapan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan yeni transfer Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.



7 / 12 Karadağlı stoper gi̇bi̇ takıma yeni̇ katılan i̇si̇mlerden; Arseniy Batagov, Pedro Malheiro, Borna Barisic, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Ci̇han Çanak, Anthony Nwakaeme ve Denis Dragus kafileye dahi̇l edi̇ldi̇.



8 / 12 Bordo-mavili̇ler, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ halinde UEFA Konferans Li̇gi̇'ne dahil olacak.



9 / 12 Bu senaryonun gerçekleşmesi hali̇nde Trabzonspor, St. Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.



10 / 12 Allianz Stadı'nda saat 19'da başlayacak Rapid Wien - Trabzonspor karşılaşmasını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.



11 / 12 RAPİD WİEN - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Yao, Auer, Sangare, Grgic, Burgstaller, Seidl, Jansson, Beljo.





