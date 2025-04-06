Real Madrid'de Arda Güler krizi: 'Takımdan kovun'

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında konuk ettiği Valencia'ya 2-1 yenilen Real Madrid, şampiyonluk yarışında yara aldı. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 85. dakikasında oyuna dahil oldu. Karşılaşma sonrasında İspanya'da adeta Arda Güler krizi yaşandı. Ancelotti'nin Arda Güler'i son dakikalara kadar yedek bekletmesi, Real Madridli taraftarları adeta çileden çıkardı. Ancelotti'nin kovulması için taraftarlar paylaşımlarda bulundu.
La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid evinde Valencia ile mücadele etti. Karşılaşmanın 13. dakikasında Madrid’de Vinicius Junior penaltı kaçırırken, konuk ekip 15. dakikada Mouctar Diakhaby’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi takım, 50. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği sağladı. Müsabakanın 90+5. dakikasında sahneye çıkan Hugo Duro’nun attığı golle Valencia, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Şampiyonluk yarışında önemli kayıp yaşayan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, ligdeki 5. mağlubiyetini aldı ve 63 puanla ikinci sırada kaldı.
Bu sezonki 8. kez kazanan Valencia ise puanını 34’e çıkardı ve 15. sırada bulunuyor.
Müsabakaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, 85. dakikada Lucas Vazquez’in yerine dahil oldu.
Maç sonunda İspanyol taraftarlardan, Carlo Ancelotti'ye yönelik büyük bir tepki vardı.
Son zamanlarda Arda Güler'in daha fazla süre alması için baskı yapan taraftarlar, Ancelotti'nin karşı davranışıyla birlikte adeta Real Madrid'de Arda Güler krizini oluşturdu.
Karşılaşma sonrasında Ancelotti için sosyal medyada ağır ifadeler kullanıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
"Valencia 3 ölü adamı aynı anda oyundan çıkarıyor. Bu esnada Ancelotti ise Endrick, Camavinga ve Güler'i ölüme terk ediyor. Bu derhal görevden alınmalı, bu dayanılmaz"
"Arda Güler'i Barcelona'ya gönderin."
"Ancelotti'nin 85'e kadar bekleyip bu dakikada yaptığı Güler-Lucas Vázquez değişikliğini bizi mahvetmek için bilerek yaptığına neredeyse yemin edebilirim"