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Real Madrid’de şok sakatlık: Sezonu kapattı!

Real Madrid’de şok sakatlık: Sezonu kapattı!

15:0824/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid, Getafe maçında sakatlanan kilit oyuncusunun sağlık durumuna dair acı haberi duyurdu. Sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edilen 22 yaşındaki yıldız, sezonu kapattı.

Real Madrid, 22 yaşındaki Frnasız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.


Yapılan kontrollerde Camavinga'nın sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi.


Eduardo Camavinga sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.


Fabrizio Romano'nun haberine göre Camavinga, Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.


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