Real Madrid’in yeni teknik direktörü belli oluyor: Arda Güler için sevindirici haber

Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin geleceği belirsizliğini korurken, yeni teknik direktör için flaş bir isim gündeme geldi. İspanyol devi, genç oyuncularla çalışmayı seven bir teknik adamı gündemine aldı. 19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon 22 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansına rağmen yeterince süre alamıyordu. Yeni hocanın gelişi, Türk yıldızın daha fazla forma şansı bulmasını sağlayabilir.

1 /6 Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini korurken, olası bir ayrılık halinde sürpriz isim gündeme geldi.



2 /6 Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp için sürpriz bir ihtimal ortaya çıktı.

3 /6 Geçtiğimiz yıl teknik direktörlüğü bırakarak kulüp futbolundan uzak kalmak istediğini açıklayan Klopp, Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak göreve başlamıştı.

4 /6 TBR Football'da Jürgen Klopp'un yeniden teknik direktörlüğe dönebileceği iddia edildi.

5 /6 SÜRPRİZ KLOPP İDDİASI

Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini korurken, olası bir ayrılık halinde Jürgen Klopp'un düşünüldüğü belirtildi.

