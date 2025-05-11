Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: O maç karakolda biter

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk için geri sayıma geçti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında belli olduğunu söyledi. Dilmen ayrıca küme düşme hattında bugün oynanacak karşılaşma için de çarpıcı bir yorumda bulundu.
Rıdvan Dilmen'in Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası HT Spor'da yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:
"Galatasaray en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti."
"İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2'den 5'e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar."
"Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok kulüp kabullenmişti. Kadıköy'deki Beşiktaş maçından sonra şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Mourinho da bunu söyledi."
"Son 7 maçtaki Galatasaray, ligin en iyi olan takımı, tartışmasız. Oyun oynuyorlar, pres yapıyorlar. Çok etkili performans gösterdiler. Trabzonspor karşısında ikinci 45 dakikada da öyle oynadılar."
Son olarak küme düşme hattında bugün oynanacak kritik Sivasspor-Bodrum FK maçına da değinen Rıdvan Dilmen, "O maç karakolda biter. Alanyaspor kazandığı için daha da önem kazandı. El ele de düşebilirler" yorumunda bulundu.