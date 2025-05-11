Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: O maç karakolda biter

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk için geri sayıma geçti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında belli olduğunu söyledi. Dilmen ayrıca küme düşme hattında bugün oynanacak karşılaşma için de çarpıcı bir yorumda bulundu.

1 /6 Rıdvan Dilmen'in Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası HT Spor'da yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:

2 /6 "Galatasaray en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti."

3 /6 "İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2'den 5'e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar."

4 /6 "Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok kulüp kabullenmişti. Kadıköy'deki Beşiktaş maçından sonra şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Mourinho da bunu söyledi."

5 /6 "Son 7 maçtaki Galatasaray, ligin en iyi olan takımı, tartışmasız. Oyun oynuyorlar, pres yapıyorlar. Çok etkili performans gösterdiler. Trabzonspor karşısında ikinci 45 dakikada da öyle oynadılar."