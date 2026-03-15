Rıdvan Dilmen’den olay yaratacak şampiyonluk kehaneti: ‘Puandan bağımsız söylüyorum’

10:48 15/03/2026, Pazar
Süper Lig’de 26. hafta maçları devam ediyor. Dün akşam oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı bir iddiada bulundu.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. 


Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga kaydetti.

Dilmen ayrıca, “Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.”


Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında 90 dakikayı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirirken şampiyonluk yarışına da değindi.


Rıdvan Dilmen maçın ardından, “Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş diyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor. Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun.”

