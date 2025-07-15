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Rıdvan Yılmaz Süper Lig’e dönüyor: İşte yeni takımı…

Rıdvan Yılmaz Süper Lig’e dönüyor: İşte yeni takımı…

07:2615/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers’ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Türkiye’ye dönüş için gün sayıyor. 24 yaşındaki sol bek, Süper Lig ekibiyle prensipte anlaşmaya vardı. İşte detaylar.

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, tekrar Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.


Fanatik'in haberine göre; 24 yaşındaki sol bek ile görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar, "kulüp ile anlaşma olursa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz." cevabını aldıktan sonra transferde harekete geçti.

Haberde yer alan detaya göre Beşiktaş Yönetimi, eski oyuncusu için Rangers'a kiralama teklifi sundu.


İskoç ekibi bu teklife olumlu cevap vermesi halinde Rıdvan Yılmaz yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.


Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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