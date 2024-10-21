Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Roma maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu. Inter 30 yaşındaki başarılı orta sahanın ne zaman sahalara döneceğini açıkladı.
Inter, İtalya Serie A 8. haftasında Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Inter, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunu açıkladı.
SAKATLANAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SON DURUMU NE?
Hakan Çalhanoğlu'nun sol uyluğundan sakatlandığı ve durumunun gün gün takip edileceğini duyuruldu.
Hakan Çalhanoğlu'nun Young Boys maçında oynamayacağı ancak 27 Ekim'de oynanacak Juventus karşısında forma giymesi beklendiği belirtildi.