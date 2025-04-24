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Samsunsporlu taraftarın Galatasaray iması Emre Kılınç'ı çıldırttı: Sahayı terk etti | VİDEO

Samsunsporlu taraftarın Galatasaray iması Emre Kılınç'ı çıldırttı: Sahayı terk etti | VİDEO

21:4024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Samsunspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Moral ziyaretine gelen Samsunspor taraftarının takıma konuşma yaptığı sırada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Trendyol Süper Lig 33. haftasında Samsunspor sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana moral ziyaretine gelen Samsunspor taraftarları, takıma konuşma yaptı.

O sırada futbolculardan Emre Kılınç dikkat çeken bir harekete imza attı.


Tesis ziyaretinde söz alan bir taraftar, "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah ile kendi arasındadır" dedikten sonra Emre Kılınç, arkasını dönerek antrenman sahasını terk etti.

Emre Kılınç'ın takımından ayrılarak kenara geldiği anlar kameralara yansıdı. 

İşte o anlar;

#Samsunspor
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