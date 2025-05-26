Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

13:5926/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala üçüncü sırada bulunan Samsunspor'un, ligi bu konumda tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş'ın 2 puan önünde üçüncü sırada bulunan Samsunspor, sezonu bu konumda tamamlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Öte yandan Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri; Shakhtar Donetsk, Braga, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys, Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Dinamo Kiev, FCSB, Lech Poznan ve Olimpija Ljubljana oldu.

Samsunspor play-off turunu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak.

Samsunspor, Süper Lig'in son haftasında 1 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek.

#Süper Lig
#Samsunspor
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?