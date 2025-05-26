Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

NTV Spor'da yer alan habere göre Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri; Shakhtar Donetsk, Braga, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys, Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Dinamo Kiev, FCSB, Lech Poznan ve Olimpija Ljubljana oldu.