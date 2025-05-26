Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala üçüncü sırada bulunan Samsunspor'un, ligi bu konumda tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş'ın 2 puan önünde üçüncü sırada bulunan Samsunspor, sezonu bu konumda tamamlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.
Öte yandan Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri; Shakhtar Donetsk, Braga, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys, Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Dinamo Kiev, FCSB, Lech Poznan ve Olimpija Ljubljana oldu.
Samsunspor play-off turunu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak.
Samsunspor, Süper Lig'in son haftasında 1 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek.