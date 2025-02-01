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Şaşırtan karar: Kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacaklar

Şaşırtan karar: Kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacaklar

15:411/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kasımpaşa Kulübü'nün ardından bir kulüp daha Ziraat Türkiye Kupası maçlarına U19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na önce katılmayacağını bildiren Kasımpaşa, daha sonra yapılan görüşmenin ardından bu kararından vazgeçmişti.

İstanbul ekibi kupa maçlarında sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmıştı.

Kasımpaşa'nın ardından bir kulüp daha Türkiye Kupası maçlarına U19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Boluspor maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, alınan kararın Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta Başakşehir ve 26 Şubat'ta oynanacak Boluspor maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararının rakip takımlara saygısızlık içermediği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız Başakşehir maçı ve bundan sonraki Boluspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçlarımıza Ahlatcı Çorum FK 19 yaş altı takımımızla sahaya çıkma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımızın temelinde, hem yoğun maç takvimimiz hem de deplasmanda yapacağımız antrenman programlarımızdaki saha tedariği kısıtlı olması gibi nedenler yatmaktadır. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan bazı takımların da benzer sıkıntılı, zor durumlarda aynı kararları sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, bu kararımızın sporun dinamikleri ve sürdürülebilirliği açısından gereklilik olduğunu belirtmek isteriz. Altyapımızdaki gençlerimize fırsat vermek, onların yeteneklerini daha üst düzeyde gösterebilmelerini sağlamak ve gelecekte Türk futboluna katkı sunmalarını desteklemek, kulüp olarak önceliklerimizden biridir. Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelemizi her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlıyız. Genç futbolcularımıza güveniyor ve onların bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıyoruz."

#Türkiye Kupası
#Çorum FK
#Kasımpaşa

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