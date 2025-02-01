Şaşırtan karar: Kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacaklar

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız Başakşehir maçı ve bundan sonraki Boluspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçlarımıza Ahlatcı Çorum FK 19 yaş altı takımımızla sahaya çıkma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımızın temelinde, hem yoğun maç takvimimiz hem de deplasmanda yapacağımız antrenman programlarımızdaki saha tedariği kısıtlı olması gibi nedenler yatmaktadır. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan bazı takımların da benzer sıkıntılı, zor durumlarda aynı kararları sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, bu kararımızın sporun dinamikleri ve sürdürülebilirliği açısından gereklilik olduğunu belirtmek isteriz. Altyapımızdaki gençlerimize fırsat vermek, onların yeteneklerini daha üst düzeyde gösterebilmelerini sağlamak ve gelecekte Türk futboluna katkı sunmalarını desteklemek, kulüp olarak önceliklerimizden biridir. Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelemizi her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlıyız. Genç futbolcularımıza güveniyor ve onların bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıyoruz."