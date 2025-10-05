Yeni Şafak
Serdar Ali Çelikler Fenerbahçeli üç futbolcuyu topa tuttu: 'Bu transferleri kesinlikle araştırın!''

22:305/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve rakiplerinin puan bıraktığı hafta fırsat tepti. Maçın ardından Fenerbahçeli gazeteci Serdar Ali Çelikler, üç futbolcuyu işaret etti. Çelikler, "Fenerbahçe’nin bu transferlerini yapan bireysel sorumlu kimse mutlaka bugün kovulmalı ve araştırılmalı" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 8. haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son dört karşılaşmadan 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Maçın ardından Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler katıldığı programda çarpıcı ifadeler kullandı.

'Sorunun hocada olmadığını anlayalım'

"Jim Carrey'nin bir lafı var, "Tanrım lütfen insanlara çok para ver ki sorunun bu olmadığını anlasınlar." diye. Allah'ım lütfen Tedesco'yu bugün kovdur ki Fenerbahçeliler sorunun hocada olmadığını anlayalım! 3 hafta sonra da yeni hocaya sallarız. Bu takımın kadrosu kötü!"

'Üç transferin kesinlikle araştırılması lazım'

"Archie Brown, Nene ve Duran transferlerinin kesinlikle araştırılması lazım. 20 milyon euro Nene’ye, 9 milyon euro Brown’a, 21 milyon euro Duran’a harcayan Fenerbahçe’nin bu transferlerini yapan bireysel sorumlu kimse mutlaka bugün kovulmalı ve araştırılmalı."

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
