Serdar Ali Çelikler Fenerbahçeli üç futbolcuyu topa tuttu: 'Bu transferleri kesinlikle araştırın!''

'Sorunun hocada olmadığını anlayalım'

"Jim Carrey'nin bir lafı var, "Tanrım lütfen insanlara çok para ver ki sorunun bu olmadığını anlasınlar." diye. Allah'ım lütfen Tedesco'yu bugün kovdur ki Fenerbahçeliler sorunun hocada olmadığını anlayalım! 3 hafta sonra da yeni hocaya sallarız. Bu takımın kadrosu kötü!"