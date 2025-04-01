Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunu açıkladı: Avrupa'ya gider

Fenerbahçe'yi yorumlayan Sergen Yalçın, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı ve transfer iddiasında bulundu.
Futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sergen Yalçın, Kafa Sport'taki proframda Candaş Tolga Işık'a, "Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kim?" sorusunu yöneltti.
Candaş Tolga, "Ben şu an Fenerbahçe'de Kostic'i beğeniyorum, Amrabat fena oynamıyor, Fred hep iyi" yorumunda bulundu.
Sergen Yalçın ise Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunun Oğuz Aydın olduğunu iddia etti.
"Bu dediğimi unutmayın diyen" Sergen Yalçın, Oğuz Aydın'ın Avrupa'ya transfer olacağını söyledi.
Oğuz Aydın'ın milli takımda da çok iyi oynadığını belirten ünlü yorumcu, Fenerbahçe'de beğendiği diğer oyuncuların Kostic ve Skriniar olduğunu ifade etti.