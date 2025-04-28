Sergen Yalçın: Galatasaray'a yakışmayan bir oyuncu

Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı oyuncuların performansı için övgü dolu ifadeler kullandı. Yalçın, Galatasaray'dan iki isim içinse olumsuz yorum yaptı.
Sergen Yalçın'ın Galatasaraylı futbolcuların Eyüpspor maçındaki performansı hakkında Ekol TV'de yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Galatasaray'ın çok ciddi bir santrforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyorsun."
"Dönüyorsun arka tarafa, Eyüpspor uzun top atıyor her topu Davinson Sanchez karşılıyor. İkili mücadeleyi Sanchez alıyor, havadaki topu o alıyor. Göğsüyle alıyor, oyuna sokuyor. Orada da sıkıntıları yok."
"Merkezde Torreira, ligin en iyi 6 numarası. İnanılmaz bir koşu temposu var. Şimdi Lemina da ona katıldı. O da aynı şekilde onun kadar koşup mücadele ediyor. Her hücumu 8-9 kişiyle karşılıyorlar. Galatasaray çok iyi bir takım görüntüsü veriyor."
"Sağ bek (Frankowski) Galatasaray'a yakışmıyor. O sağ bek olmaz Galatasaray'a. Okan Buruk da gördü oranın aksadığını ve 45'te hemen müdahale edip Kaan Ayhan'ı soktu. Böyle bir sağ bek alacaksan neden alıyorsun ki zaten. Kaan Ayhan oynuyordu."
"Çok vazgeçilmez, çok iyi bir sağ bek alırsın anlarım. Sacha Boey falan oynadı Galatasaray'da. Olmuyor bu sağ bek Galatasaray'da."
"Galatasaray'ın bir tane oyuncuya ihtiyacı var. Çok iyi bir 8 numaraya ihtiyacı var. Sara iyi bir 8 değil. Gabriel Sara, o pozisyonda hiçbir zaman çok üst düzey oyuncu olmaz, o potansiyeli görmedim. Hiçbir zaman bir Alex ve Hagi olamaz. Sara'dan Rafa Silva çıkmaz. Ancak Sara, faydalı ve iyi bir oyuncu. Sadece Rafa Silva olmaz."