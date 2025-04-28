Sergen Yalçın: Galatasaray'a yakışmayan bir oyuncu

"Galatasaray'ın bir tane oyuncuya ihtiyacı var. Çok iyi bir 8 numaraya ihtiyacı var. Sara iyi bir 8 değil. Gabriel Sara, o pozisyonda hiçbir zaman çok üst düzey oyuncu olmaz, o potansiyeli görmedim. Hiçbir zaman bir Alex ve Hagi olamaz. Sara'dan Rafa Silva çıkmaz. Ancak Sara, faydalı ve iyi bir oyuncu. Sadece Rafa Silva olmaz."