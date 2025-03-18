Sergen Yalçın'dan forvet mesajı: Osimhen'den sonra Süper Lig'in en iyisi o!

Tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı bir YouTube yayınında Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, ligde küme düşmeme puanının 40 ya da 41 olarak ifade ederken birçok takımın düşme adayı olduğunu söyledi. Başarılı futbol adamı ayrıca oyuncu profilleriyle ilgili yaptığı konuşma esnasında Osimhen'den sonra Süper Lig'de beğendiği en iyi forvet oyuncusunu açıkladı.

1 /6 Tecrübeli futbol adamı Sergen Yalçın, Süper Lig'de puanı 33 olan takımların bile küme düşme adayı olduğunu söyledi. Çaykur Rizespor'un da düşme adaylarından biri olduğunu ifade eden Yalçın, 40 ya da 41 puanın ligde kalmak için şart olduğunu belirtti.

2 /6 Sergen Yalçın, Süper Lig'deki forvet profilleri hakkında da konuştu. Yalçın, Victor Osimhen'in çok üst düzey bir performans sergilediğini söylerken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iyi bir forvete sahip olmadığını aktardı.

3 /6 Sergen Yalçın, Galatasaray'dan sonra en iyi forvetin Trabzonspor'da olduğunu söyledi. Yalçın, "Osimhen sonra en iyi santrafor Banza. Çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta böyle santrafor yok" dedi.

4 /6 Banza, Süper Lig'de 23 maçta 17 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, sezon başında kiralık olarak Portekiz ekibi Braga'dan kadroya dahil edilmişti.

5 /6 Simone Banza ile ilgili transfermakt sitesindeki bilgilerde satın alma opsiyonunun 25 milyon Euro olduğu belirtilmiş. Trabzonspor'un 1 yıllık kiralık anlaşma yaptığı oyuncunun sezon sonunda nasıl bir transfer süreci yaşayacağı merak konusu.