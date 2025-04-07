Sezon sonu ayrılıyor: Carlo Ancelotti’nin yeni adresi herkesi çok şaşırtacak!

Real Madrid’in efsane hocası Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı iddialarını yalanlasa da kulislerde yeni bir maceraya yelken açabileceği konuşuluyor. 65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2026’da bitecek Madrid sözleşmesinin ardından başka bir ekibin başına geçmeye hazır hissediyor. Avrupa’da kazanılamayacak kupa bırakmayan Ancelotti, şimdi rotasını büyük bir sürprize çevirebilir.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı başına geçeceği iddialarını yalanlamasına rağmen haberler çıkmaya devam ediyor.
Revolo'nun haberine göre; 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olma fikrine sıcak bakıyor.
Haberin devamında da; 2026 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamın, İspanyol deviyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya Milli Takımı'na geçme fikrinin gerçekleşeceği ifade edildi.
Carlo Ancelotti, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), 2026 Dünya Kupası için Ancelotti’yi takımın başına getirme planını sürdürüyor
Ancelotti 29 Mart 2025’teki basın toplantısında bu söylentileri bir kez daha yalanlayarak, “Brezilya’yı takdir ediyorum, ama şu an tek odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak” dedi. Buna rağmen CBF’nin, özellikle Dorival Junior’un görevden alınmasının ardından Ancelotti’yi ilk hedef olarak gördüğü belirtiliyor.
Hukuki cephede ise Ancelotti, 2 Nisan 2025’te Madrid’de mahkemeye çıktı. 2013-2015 yılları arasında Real Madrid’deki ilk döneminde, imaj haklarından elde ettiği 1 milyon Euro’nun üzerinde geliri vergilendirmediği iddiasıyla savcılık, 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ediyor.
Dava süreci devam ederken, bu durum Ancelotti’nin kariyerindeki en ciddi krizlerden biri olarak görülüyor. İspanyol basını, davanın sonucunun Real Madrid’deki geleceğini etkileyebileceğini öne sürüyor.
Real Madrid ile 2024’te kazandığı LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kıtalararası Kupa gibi başarılar, onun hala zirvede olduğunu kanıtlıyor.
Öte yandan, oğlu Davide Ancelotti’nin yardımcılığını yapması, ailevi bir bağla teknik ekibini güçlendirdiğini gösteriyor.