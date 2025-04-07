Sezon sonu ayrılıyor: Carlo Ancelotti’nin yeni adresi herkesi çok şaşırtacak!

Ancelotti 29 Mart 2025’teki basın toplantısında bu söylentileri bir kez daha yalanlayarak, “Brezilya’yı takdir ediyorum, ama şu an tek odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak” dedi. Buna rağmen CBF’nin, özellikle Dorival Junior’un görevden alınmasının ardından Ancelotti’yi ilk hedef olarak gördüğü belirtiliyor.







