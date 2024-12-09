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Sivasspor Kulübü'nden Rey Manaj açıklaması

Sivasspor Kulübü'nden Rey Manaj açıklaması

17:269/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sivasspor Kulübü, Rey Manaj'ın sert müdahalesi sonrası sakatlık yaşayan Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Arnavut futbolcu hakkında yapılan yorumların ise kınandığı belirtildi. İşte Sivasspor'dan yapılan o açıklama:

"Net Global Sivasspor’umuz, Trendyol Süper Lig’in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray’ı konuk etti."

"Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj’ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz."

"Sporcumuz Rey Manaj’ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz’a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz."

"Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır."

"Kulübümüz, Rey Manaj’ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır."

"Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü’ne Avrupa Ligi’nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz."

#Sivasspor
#Galatasaray
#Rey Manaj
#Barış Alper Yılmaz

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