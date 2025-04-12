Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçelilerin en çok merak ettiği konu: Maç karlı zeminde mi oynanacak?

Fenerbahçelilerin en çok merak ettiği konu: Maç karlı zeminde mi oynanacak?

14:5412/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 4 Eylül Stadı'nın zemini dün geceki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen karla kaplandı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta yarın saat 19.00'da oynanacak.

Sivas'ta dün akşam da kar yağışı etkili olurken eksi 14'e düşen soğuk havanın da etkisiyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin güney kale tarafında yer alan bir bölümünün zemini de karla kaplandı. 

Alttan ısıtma sisteminin çalışmaya devam ettiği statta, biriken az miktardaki karın da kısa sürede eriyerek normale dönmesi bekleniyor. 

Yarın da gün içerisinde kar yağışı beklenirken, zeminde kar tutması halinde ekiplerin temizlik için de hazır tutulacağı öğrenildi.

#Süper Lig
#Sivasspor
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM AİS Üniversite sınav giriş belgesi sorgulama ekranı