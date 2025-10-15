Yeni Şafak
Skriniar'a sürpriz talip

Skriniar'a sürpriz talip

10:56 15/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde PSG'den bonservisiyle birlikte transfer ettiği Milan Skriniar'a dev ekip talip oldu. Söz konusu kulüp, resmi teklif için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan stoperi Gleison Bremer'in yerini doldurmak için Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı gündemine aldı. 

İtalya'nın köklü gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için kiralayabileceği ve daha önce Serie Ada forma giymiş büyük oyuncuları listelemeye başladı. Bunun için ilk hedefleri Fenerbahçe'den Skriniar olacak.

Teknik direktör Jose Mourinho ayrılığı sonrası Skriniar'ın mutsuz olabileceğini düşünen Juventus Genel Direktörü Damien Comolli'nin temaslara başlayacağı ve ara transferde Skriniar'ı kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi. 

Slovak futbolcuyu yaz döneminde PSG'den 6 milyon euro karşılığında transfer eden ve 4 yıllık imza attıran Fenerbahçe, olası teklif halinde pazarlıklara 15 milyon eurodan başlamayı planlıyor.

Juventus'un bir diğer hedefinin ise geçmişte Fenerbahçe ve Napoli formaları giyen ancak şu an Bayern Münih'te dakika bulmakta zorlanan Kim Min Jae olduğu kaydedildi. 

Güney Koreli stoperin Avrupa Birliği pasaportu olmaması, Juventus'un da sezon başına kaydedilecek AB dışı oyuncu kontenjanının ise Kanadalı Jonathan David sonrası sadece 1'e düştüğü aktarıldı. Bu nedenle İtalyanların hedefindeki ilk ismin Skriniar olduğu belirtiliyor.

