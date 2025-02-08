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Fenerbahçe'nin Alanya maçı kamp kadrosu belli oldu! 9 eksik var

Fenerbahçe'nin Alanya maçı kamp kadrosu belli oldu! 9 eksik var

16:528/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
AA
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. 9 isim kafilede yer almadı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takımın bu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu. Kafilede tam 9 eksik var. 

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU

#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Youssef En-Nesyri

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